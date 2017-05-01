Tuzağa Yakalanan Domuzu Itfaiye Kurtardı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde domuzlar tarım alanlarına zarar verirken, kimin tarafından yapıldığı bilinmeyen tuzağa yakalanan domuzu itfaiye kurtardı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde domuzlar tarım alanlarına zarar verirken, kimin tarafından yapıldığı bilinmeyen tuzağa yakalanan domuzu itfaiye kurtardı. Güre Çamlıbel Mahallesi'nde dağ yolunda tuzağa yakalanan yaban domuz olduğu ihbarı üzerine bölgeye Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ayağından tuzağa yakalandığı tespit edilen domuz kurtarılarak serbest bırakıldı. Tuzağa yakalanan domuz görüntülendi.
(İHA)