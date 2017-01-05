Tuz Gölü Kenarındaki Tesisin Mührü Kaldırıldı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Tuz Gölü'nün kenarına yapılmakta olan fakat Özel Çevre Koruma Kurulu tarafından mühürlenerek yapımı durdurulan turistik tesisin mührü kaldırıldı.



Altuğlar tarafından Tuz Gölü kenarına yapılan turistik tesisin mührünün kaldırılmasına ilişkin açıklama yapan İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Öztaş, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen bir yazıda inşaatın kod hesaplamasının kara yolundan alınması gerektiği ifade edildi. Bu yazıya istinaden encümen kararı ile mührü bugün kaldırdık. Bundan sonraki aşamamız, mevcut haliyle hazırlanan proje Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün onayına sunulacak. Burasının da uygun görmesi halinde yapı ruhsatı ve diğer süreçler devam edecek" dedi.



Tesisin sahibi Erdoğan Altuğ da konuyla ilgili olarak, "Çok zorluklar yaşadık. Çok şükür mührümüz kaldırıldı. İş yerimiz vatanımıza, milletimize ve ilçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ANKARA