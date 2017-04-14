Tüyid: Sermaye Piyasası Profesyonelleri İçin Uluslararası Standartları Destekliyoruz

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Nursel İlgen, SPK vizyonunun hayata geçirilmesinde TÜYİD olarak aktif katkı sağlamaya talip olduklarını söyledi.



TÜYİD Yönetim Kurulu Başkanı Nursel İlgen, yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş'ın "Sermaye piyasası lisans belgelerini CFA gibi uluslararası kabul gören standartlara taşımak istiyoruz" yolundaki açıklamasını değerlendirdi. Ertaş'ın açıklamasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirten İlgen, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Sermaye Piyasası çalışanlarının lisans belgelerinin uluslararası standartlara kavuşturulması yönündeki SPK vizyonunun hayata geçirilmesi için Yatırımcı İlişkileri Derneği olarak her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Bu çıta ülkemizin, İstanbul'un Uluslararası Finans Merkezi hedefine ulaşması yolunda önemli bir adım olacaktır" dedi. Kendisi de CFA unvanına sahip bir sermaye piyasası profesyoneli olan Nursel İlgen, yatırımcı ilişkilerinin Türkiye'de gelişen bir meslek olduğunun altını çizdi. İlgen, "Derneğimiz, faaliyet alanlarımızla ilgili konularda sermaye piyasası oyuncuları arasında bir köprü görevi üstleniyor. Uluslararası iş birliklerimiz sayesinde şirketlerimizin sermaye piyasalarındaki etki ve verimliliğini artırıyoruz. Ayrıca, uluslararası en iyi uygulamaların yaygınlaşmasını da destekliyoruz."



(Fotoğraflı) - İstanbul