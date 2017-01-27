Tüy Kalemler "Marquis de Sade"

Edebiyatın en aykırı isimlerinden kabul edilen Marquis de Sade'ın hayatının bir bölümünü Erdal Beşikçioğlu rejisi ve muhteşem oyunculuğuyla anlatıyor.
Yazan: Doug Wright
Yönetmen: Erdal Beşikçioğlu
Koreograf: Binnaz Dorkip
Müzik: Onur Yüce-Cem Deliormanlı
Kostüm Tasarım: Aslı Filinta Demir
Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Gökhan Soylu, Saygın Soysal, Melisa Şenolsun, Işık Erdoğan, Diren Yurtseven, Onur Eroluş, Buğra Orhan, Beril Öztarakçı, Sena Kelahmet, Metehan Aktaş, Ceren Aydın
Kaynak: Etkinlik.io