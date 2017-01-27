Tüy Kalemler "Marquis de Sade"

Edebiyatın en aykırı isimlerinden kabul edilen Marquis de Sade'ın hayatının bir bölümünü Erdal Beşikçioğlu rejisi ve muhteşem oyunculuğuyla anlatıyor.

Tüy Kalemler

Edebiyatın en aykırı isimlerinden kabul edilen Marquis de Sade'ın hayatının bir bölümünü Erdal Beşikçioğlu rejisi ve muhteşem oyunculuğuyla anlatıyor.

Yazan: Doug Wright

Yönetmen: Erdal Beşikçioğlu

Koreograf: Binnaz Dorkip

Müzik: Onur Yüce-Cem Deliormanlı

Kostüm Tasarım: Aslı Filinta Demir

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Gökhan Soylu, Saygın Soysal, Melisa Şenolsun, Işık Erdoğan, Diren Yurtseven, Onur Eroluş, Buğra Orhan, Beril Öztarakçı, Sena Kelahmet, Metehan Aktaş, Ceren Aydın

Kaynak: Etkinlik.io

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