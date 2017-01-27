Tüy Kalemler "Marquis de Sade"

Edebiyatın en aykırı isimlerinden kabul edilen Marquis de Sade'ın hayatının bir bölümünü Erdal Beşikçioğlu rejisi ve muhteşem oyunculuğuyla anlatıyor.



Yazan: Doug Wright



Yönetmen: Erdal Beşikçioğlu



Koreograf: Binnaz Dorkip



Müzik: Onur Yüce-Cem Deliormanlı



Kostüm Tasarım: Aslı Filinta Demir



Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Gökhan Soylu, Saygın Soysal, Melisa Şenolsun, Işık Erdoğan, Diren Yurtseven, Onur Eroluş, Buğra Orhan, Beril Öztarakçı, Sena Kelahmet, Metehan Aktaş, Ceren Aydın