Tuvana Türkay Rafet El Roman'la Sevgili mi? Tuvana Türkay Kimdir?

Tuvana Türkay, Rafet El Roman'la sevgili mi? Peki Tuvana Türkay kimdir? Rafet El Roman'la Amsterdam'dan fotoğraf paylaşan oyuncu Tuvana Türkay, çıkan aşk dedikodularını yalanlamış ve bir ilişkisinin olduğunu söylemişti. Bu açıklamasının ardından Fenerbahçe-Manchester United maçını tribünde 7 numaralı Alper yazan formasıyla izleyen Türkay'ın kalbini Fenerbahçeli Alper Potuk'a kaptırdığı yazıldı. Ünlü oyuncu sessizliğini korusa da yaptığı güllü paylaşım kafaları karıştırdı.
RAFET BİR KAMYON DOLUSU GÜL GÖNDERDİ
Ceren Kalpakarslan'dan boşanan Rafet El Roman'dan 22 yaş küçük olan Türkay'a bir kamyon dolusu gül aldığı iddia edildi. Oyuncu güllerle çekilmiş fotoğrafını 'gül'ümsedim' notuyla paylaştı.
TUVANA TÜRKAY KİMDİR?
Tuvana Türkay 3 Ekim 1990 İstanbul doğumludur. 1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır .Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır