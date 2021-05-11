Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay hayatı ve biyografisi! Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
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Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay hayatı ve biyografisi! Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?

Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay hayatı ve biyografisi! Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Tuvana Türkay, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Tuvana Türkay hakkında merak edilenler. Tuvana Türkay hayatı ve biyografisi. Tuvana Türkay kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tuvana Türkay merak konusu oldu. İşte Tuvana Türkay hakkında merak edilen Tuvana Türkay kimdir, Tuvana Türkay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Ekim 1990

Kaç yaşında: 30 yaşında

Nereli: Üsküdar, İstanbul,

Boy: 1,75

Anne tarafından Kırım Türkü asıllı Erzurum, Trabzon ve Rize kökenli olan oyuncu baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni kökenlidir. 1990 yılında İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. .

2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "Tuana" şarkısını coverlamıştır. Ayrıca şarkı sözü yazmakta ve beste de yapmaktadır.

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