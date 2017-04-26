Tuvana Türkay, Alper Potuk İle Görünmemek İçin 2 Metrelik Duvardan Atlamaya Çalıştı

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ve oyuncu Tuvana Türkay, Arnavutköy'de baş başa yemek yedi. Birlikte fotoğraflarının çekilmesini istemeyen oyuncu, mekanın bahçesindeki 2 metrelik duvardan atlamaya çalıştı

İKİLİ GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN ADETA KOVALAMACA OYNADI

Tuvana Türkay, adının aşk dedikodularına karıştığı Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la Arnavutköy'de baş başa yemek yedi. Gazetecilerin geldiğini öğrenince üst kata çıkan ikiliden, birlikte görüntülenmemek adına mekandan ilk olarak Potuk çıktı. Ferrari'siyle ileride bekleyen futbolcuyu telefonla arayan oyuncu, sevgilisine gitmesini söyledi.

TUVANA TÜRKAY 2 METRELİK DUVARDAN ATLAMAYA ÇALIŞTI

İçeride bir saat daha kalan Türkay, muhabirlerin fotoğraf çekmesini istemediği için mekanın bahçesindeki yaklaşık 2 metrelik duvardan atlamaya çalıştı. Başarılı olamayan oyuncu, çareyi ön kapıdan çıkmakta buldu. Türkay, "Alper Bey'le yeni bir aşk mı?" sorusuna, "Burası bir restoran ve birlikte yemek yedik" yanıtını verdi.