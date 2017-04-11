Tuvalette Ölü Bulundu

Sivas'ta tansiyon hastası bir kişi, iş hanının tuvaletinde ölü bulundu. Olay saat 17.30 sıralarında Aliağa Cami Sokak'ta bulunan bir iş hanının 3'üncü katında meydana geldi. Sanayide metal boyama işinde çalışan Adem Özdemir (46) kıraathane de arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada tuvalete gitti. Özdemir, uzun süre tuvaletten çıkmayınca arkadaşları tuvalete giderek kapıya vurdu. Kapı açılmayınca olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi çağrıldı. Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik süren çalışmanın ardından tuvaletin kapısını açtı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.



(Uğur Yiğit - Hakan Kaleli / İHA)