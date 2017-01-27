Tuvalete Gazete ve Telefonla Girmeyin"

Aydın Özel Ege Liva Hastanesi Başhekimi Uz.Dr.Erdal Gezer, tuvalette uzun süre kalmanın Hemeroid'e davetiye çıkardığını ifade ederek, "gazete ve telefonla tuvalate girmeyin" uyarısında bulundu.



Başhekim Gezer, hemeroidin günümüzde en çok rastlanılan hastalıklardan biri olduğuna dikkat çekerek, kabızlık, sürekli masa başında oturmak ve tuvalette uzun süre oturmanın hastalığın başlıca sebepleri olduğunu ifade etti.



Ege Liva Hastanesi Başhekim Erdal Gezer; "Basur; anal bölgede yer alan hemoroidal toplardamarların genişleyerek önündeki mukozası ile beraber makattan dışarı taşmasıdır. Zamanında tedavi edilmeyen hemoroidler ilerleyince dayanılmaz ağrılara, şişliklere, kanamalara, kansızlık ve halsizliğe neden oluyor; bu da hastaları günlük hayatlarından kopartıyor.Her 10 kişiden 8'inde görülen hemoroid hastaların utanmaları, muayene olmaktan korkmaları gibi nedenlerle genellikle geç teşhis ediliyor. Anal fissür (makat çatlağı) ise mukozadaki küçük yırtıktır. Hemoroid ile benzer nedenlerden dolayı oluşur, beraberinde genellikle ağrı vardır. Tedavisi daha basit bir hastalıktır. Her iki hastalık basit ilaç tedavileri ve diyet alışkanlıklarının düzeltilmesiyle kolaylıkla tedavi edilebilir" dedi.



Tuvalete telefon ve gazete ile girmeyin



Başhekim Gezer, "Kabızlık sorunu olanların tuvalette uzun süre geçirmesi hemoroid oluşumunu kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra pek çok kişi tuvalete çıkarken eline bir gazete yada telefon alarak, klozette oturma süresini uzatıyor. Kesinlikle tuvalette uzun süre geçirmeden,tuvalet ihtiyacı giderildikten hemen sonra kalkmak gerekiyor" dedi.



Kimler doktora başvurmalı?



Dr. Erdal Gezer; "Kilo kaybınız varsa, aile bireylerinizde geçmişte kanser görüldüyse, tuvalet alışkanlıklarınızda değişiklik oluyorsa, kanamanızın nedeni basit bir hastalık olmayabilir. Bağırsak kanserleri de benzer bulgular verebileceğinden dolayı özellikle bu risk faktörlerinden birine sahipseniz, şikayetleriniz ilerlemeden doktora başvurmalısınız" dedi.



Hemeroid tedavi gerektirir.



Gezer, hemoroidin tedavisi için birçok ürün kullanıldığını, bu ürünlerin başlangıç ve orta evredeki hastalıklarda işe yaradığını ifade ederek, "Hastalık son evreye gelmişse, cerrahi müdahale gerekiyor. Anal fissürde ise ilaçlar cevap vermiyorsa yada durum kronik ise kısa süreli bir cerrahi işlemle kalıcı olarak tedavi sağlanabiliyor.Eğer dışkıda kan görüldüyse, gecikmeden bir muayene yapılmalıdır. Doktorunuz muayene sonrası hastalığınızın evresine göre size en uygun tedavi seçeneğini sunacaktır" dedi. - AYDIN