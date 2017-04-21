Tuvale Nakşedilmiş Kur'an-ı Kerim, Dergah Camiide Sergileniyor

Tuvale nakşedilmiş Kur'an-ı Kerim, Şanlıurfa'daki Dergah Camiide sergilendi.



Ressam Ziya Buyuk tarafından iki yılda tamamlanan tablo, Şanlıurffa Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Dergah Cami'de sergilendi.



Serginin açılışına katılan Şanlıurfa Valisi Gungör Azim Tuna, Kur'an-ı Kerim'in her harfinin çok kıymetli olduğunu belirterek, okudukça ve anladıkça kıymetinin ne kadar büyük olduğunun anlaşılacağını dile getirdi. Ortaya çıkardığı eserden dolayı Ressam Ziya Buyuk'u tebrik eden Vali Tuna, bu tür çalışmalarla aynı zamanda gönül köprülerinin de inşa edildiğini kaydetti. Ressam Ziya Buyuk ise açılış öncesinde tablo hakkında bilgi vererek, tablonun İstanbul ve Ankara'dan sonra Şanlıurfa'da sergilendiğini belirtti.



Yapılan konuşmaların ardından beş metrelik tuvale nakşedilmiş Kur'an-ı Kerim, sergilendi. Sergiye gelen vatandaşlara kırmızı gül de dağıtıldı. - ŞANLIURFA