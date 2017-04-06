Tuval Boyama Yavru Kuş
Detaylar : İl : İzmirİlce : KonakMekan : Doryan Art AtölyeMekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9Başlangıç Saati : 07.04.2017 14: 00: 00Bitiş Saati : 07.04.2017 19: 00: 00Kategori : Tuval Boyama Yavru KuşTür : EğitimÜcretlimi? : Hayır.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Doryan Art Atölye
Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9
Başlangıç Saati : 07.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 07.04.2017 19: 00: 00
Kategori : Tuval Boyama Yavru Kuş
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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