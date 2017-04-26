Tuval Boyama - Sunset

Tuval Boyama, Doryan Art Atölye'de!

Tuval Boyama - Sunset

Tuval Boyama, Doryan Art Atölye'de!

"Tuval üzerine yağlıboya yapılacaktır. Workshop çalışmamızda tecrübe ve yetenek aranmamaktadır. Eğitmenlerimizin yapacağı aşama aşama yönlendirmeler ile 3 saat sonunda kendinize ait bir eser üreteceksiniz. Eserinizi alıp götürebileceksiniz. Siz de günlük streslerinizden uzaklaşmak, keyifli bir ortamda farklı bir zaman geçirmek istiyorsanız biz Doryanart atölyesinde olacağız. "

*Tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Doryan Art Atölye

Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9

Başlangıç Saati : 27.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 19: 00: 00

Kategori : Tuval Boyama - Sunset

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Mimar Sinan, Yağlıboya, İzmir, Konak, Yapı, Zam, Su, Silah Atölyesi, Atölye, Hayır
5
reklam