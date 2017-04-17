Tuval Boyama Şemsiyeli Kadın
Tuval Boyama, Doryan Art Atölye'de!
Tuval Boyama, Doryan Art Atölye'de!
"Tuval üzerine yağlıboya yapılacaktır. Workshop çalışmamızda tecrübe ve yetenek aranmamaktadır. Eğitmenlerimizin yapacağı aşama aşama yönlendirmeler ile 3 saat sonunda kendinize ait bir eser üreteceksiniz. Eserinizi alıp götürebileceksiniz. Siz de günlük streslerinizden uzaklaşmak, keyifli bir ortamda farklı bir zaman geçirmek istiyorsanız biz Doryanart atölyesinde olacağız. "
*Tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Doryan Art Atölye
Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9
Başlangıç Saati : 18.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 19: 00: 00
Kategori : Tuval Boyama Şemsiyeli Kadın
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io