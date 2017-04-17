Tuval Boyama, Doryan Art Atölye'de!



"Tuval üzerine yağlıboya yapılacaktır. Workshop çalışmamızda tecrübe ve yetenek aranmamaktadır. Eğitmenlerimizin yapacağı aşama aşama yönlendirmeler ile 3 saat sonunda kendinize ait bir eser üreteceksiniz. Eserinizi alıp götürebileceksiniz. Siz de günlük streslerinizden uzaklaşmak, keyifli bir ortamda farklı bir zaman geçirmek istiyorsanız biz Doryanart atölyesinde olacağız. "



*Tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Doryan Art Atölye



Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9



Başlangıç Saati : 18.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 19: 00: 00



Kategori : Tuval Boyama Şemsiyeli Kadın



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır