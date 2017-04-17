Tuval Boyama Şemsiyeli Kadın

Tuval Boyama, Doryan Art Atölye'de!

Tuval Boyama Şemsiyeli Kadın

Tuval Boyama, Doryan Art Atölye'de!

"Tuval üzerine yağlıboya yapılacaktır. Workshop çalışmamızda tecrübe ve yetenek aranmamaktadır. Eğitmenlerimizin yapacağı aşama aşama yönlendirmeler ile 3 saat sonunda kendinize ait bir eser üreteceksiniz. Eserinizi alıp götürebileceksiniz. Siz de günlük streslerinizden uzaklaşmak, keyifli bir ortamda farklı bir zaman geçirmek istiyorsanız biz Doryanart atölyesinde olacağız. "

*Tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Doryan Art Atölye

Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9

Başlangıç Saati : 18.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 19: 00: 00

Kategori : Tuval Boyama Şemsiyeli Kadın

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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