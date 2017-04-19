Tuval üzerine yağlıboya yapılacaktır. Workshop çalışmamızda tecrübe ve yetenek aranmamaktadır. Eğitmenlerimizin yapacağı aşama aşama yönlendirmeler ile 3 saat sonunda kendinize ait bir eser üreteceksiniz. Eserinizi alıp götürebileceksiniz. Sizde günlük streslerinizden uzaklaşmak, keyifli bir ortamda farklı bir zaman geçirmek istiyorsanız biz Doryanart atölyesinde olacağız.



Tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Doryan Art Atölye



Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9



Başlangıç Saati : 20.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 19: 00: 00



Kategori : Tuval Boyama Flamingo



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır