Tuval Boyama Dans

Detaylar : İl : İzmirİlce : KonakMekan : Doryan Art AtölyeMekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9Başlangıç Saati : 14.04.2017 13: 00: 00Bitiş Saati : 14.04.2017 19: 00: 00Kategori : Tuval Boyama DansTür : EğitimÜcretlimi? : Hayır.

Tuval Boyama Dans

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Doryan Art Atölye

Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9

Başlangıç Saati : 14.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 19: 00: 00

Kategori : Tuval Boyama Dans

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Mimar Sinan, İzmir, Konak, Hayır