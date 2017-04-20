Tuval Boyama Çiçekler

DoryanArt workshop etkinliklerimizde keyifli bir müzik ve kahve eşliğinde hem üretiyor hem eğleniyoruz Tuval üzerine yapılan yağlıboya çalışması ile ortaya çıkan eserinizi evinizin veya ofisinizin baş köşesine asmak isteyeceksiniz.

Tuval Boyama Çiçekler

DoryanArt workshop etkinliklerimizde keyifli bir müzik ve kahve eşliğinde hem üretiyor hem eğleniyoruz 

Tuval üzerine yapılan yağlıboya çalışması ile ortaya çıkan eserinizi evinizin veya ofisinizin baş köşesine asmak isteyeceksiniz… Daha önce elinize fırça almış olmanıza gerek yok. Deneyimli eğitmenler tarafından gerekli yönlendirmeler güzel bir sohbet ve keyifli bir müzik eşliğinde yapılıyor olacak. Sizde günlük hayatın stresinden 2,5-3 saat uzaklaşmak isterseniz Alsancak'ta bulunan DoryanArt atölyemize sizi de bekleriz. 

Tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Doryan Art Atölye

Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9

Başlangıç Saati : 21.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 19: 00: 00

Kategori : Tuval Boyama Çiçekler

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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