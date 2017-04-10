DoryanArt workshop etkinliklerimizde keyifli bir müzik ve kahve eşliğinde hem üretiyor hem eğleniyoruz.



Tuval üzerine yapılan yağlıboya çalışması ile ortaya çıkan eserinizi evinizin veya ofisinizin baş köşesine asmak isteyeceksiniz… Daha önce elinize fırça almış olmanıza gerek yok. Deneyimli eğitmenler tarafından gerekli yönlendirmeler güzel bir sohbet ve keyifli bir müzik eşliğinde yapılıyor olacak. Sizde günlük hayatın stresinden 2,5-3 saat uzaklaşmak isterseniz Alsancak'ta bulunan DoryanArt atölyemize sizi de bekleriz.



Tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Doryan Art Atölye



Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9



Başlangıç Saati : 11.04.2017 11: 00: 00



Bitiş Saati : 11.04.2017 19: 00: 00



Kategori : Tuval Boyama Balerin



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır