Tutya Yılmaz hakkında bilinmeyenleri anlattı.



İsminin anlamı Mesudiye'de dağların zirvesinde yetişen bir çiçek



Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya almak



İSTANBUL-DHA 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte mücadele eden ve Türkiye'nin cimnastik tarihinde olimpiyatlara katılan en genç sporcu olarak tarihe geçen Tutya Yılmaz kendisi hakkında bilinmeyenleri anlattı.



İsminden dolayı kendisini yabancı zannettiklerini ama doğma, büyüme Ordu Mesudiye'li olan sporcunun isminin anlamıda Mesudiye'de dağların zirvesinde yetişen bir çiçek. Rio'da gösterdiği performansla dünya cimnastik otoritelerinin de dikkatini çeken 17 yaşındaki Tutya, insan üstü bir performansla şu aralar Tokyo için hazırlanıyor.



ALTINDA BEZİYLE GİRDİĞİ SALONA ALINMADI



Tutya Yılmaz, cimnastikle 2003 yılında, 3 yaşındayken tanıştı. O günleri gülerek anlatan Tutya Yılmaz, 'Ailem beni 3 yaşında cimnastik salonuna götürmüş ama altımda bezim olduğu için almamışlar. Bir yıl sonra yeniden götürmüşler. Bu sefer de ben girmek istememişim. Oyuncaklarla kandırmışlar beni. Kendimden yaş olarak büyük sporcularla birlikte çalışmaya başlamışım'



MADALYA UMUDU



2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve Türkiye'nin önümüzdeki olimpiyatlarda madayla umudu olan Tutya Yılmaz, 'Daha önce gençlik olimpiyatlarına gitmiştim ama Rio Olimpiyatları çok farklıydı. Yarışırken yanımda 40 yaşında sporcu da vardı. Yarışmaya girmeden önce çok heyecanlandım. Bayılacak gibi oldum. Çünkü hayalimi gerçekleştirecektim. Yarışmaya yapabileceğimin en iyisi için çıktım. Amacım eğlenmekti, güzel yarışmaktı. Ülkemi güzel bir şekilde temsil ettiğim için çok mutluyum' dedi.



GÜNDE 8 SAAT ÇALIŞIYOR



2016 Rio Olimpiyatları'nın kendisi için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Yılmaz, 'Burada yarıştıktan sonra adeta gözlerim açıldı. Artık hedefim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya almak. Bunun için çok çalışıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu hazırlıklar için bana her türlü desteği veriyor. Burhan Felek Spor Salonu'nda benim için Bakanımız Akif Çağatay Kılıç tarafından bir oda tahsis edildi, çok güçlü bir ekiple çalışıyorum. Bu odanın kapısında ise bana destek olan sporcular ve minik hayranlarımın yazdığı notlar var. Günde 8 saat anteman yapıyorum. Antremanlar zor oluyor ama o notları mesajları gördüğümde kendimi çok mutlu hissediyorum' diye konuştu



DÜNYA OTORİTELERİ İZLEMEYE ALDI



Dünya jimnastiğinin önemli yayın organlarından World Gymnastics internet sitesi, Rio'da denge aletindeki en iyi 10 performans arasında 17 yaşındaki temsilcimizin serisini 7'nci sırada gösterdi. Makalede,?Tutya Yılmaz, belki de Rio'daki en güzel açık tam burgusuyla bizleri büyüledi. Türkiye gibi jimnastikçileriyle ünlü olmayan bir ülkeden gelmesi de en az performansı kadar iyi bir haberdi. Hak etmiş olmasına rağmen finale kalamaması üzücüydü? ifadelerine yer verildi.