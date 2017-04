Tutya Yılmaz, Gözünü 2020 Tokyo'ya Dikti

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli cimnastikçi Tutya Yılmaz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda finale çıkmayı hedeflediğini söyledi.



Rio'da gösterdiği performansla dünya cimnastik otoritelerinin de dikkatini çeken Tutya, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlıklarını Burhan Felek Spor Kompleksi'nde sürdürüyor.



Günde yaklaşık 7 saat antrenman yapan genç cimnastikçi, yaptığı açıklamada, 2016 Rio Olimpiyatları'nın kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Rio Olimpiyatları çok farklıydı. Yarışırken yanımda 40 yaşında sporcu da vardı. Kendimle çok gurur duydum. Çok heyecanlandım. Yarışmaya girmeden bayılacak gibi oldum. Hiçbir yarışmada öyle hissetmemiştim. Hayalimi gerçekleştirdim." diye konuştu.



Tutya Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığının kendisini sürekli desteklediğine değinerek, şunları kaydetti:



"Çok güçlü ve büyük bir ekiple çalışıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı her zaman yanımda. Rio Olimpiyatları'ndan önce de beni desteklediler. Destekleri sürüyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Hayalim, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yapabileceğimin en iyisini yapıp, ülkemi güzel bir şekilde temsil ederek finallere kalmak. Bu, zor bir süreç. Bu yolda gerekirse acı ve gözyaşı var ama sonunda mutluluk ve başarı olacak."



"Antrenmanlar zorlu geçiyor"



Tutya, antrenmanlarının zorlu geçtiğini vurgulayarak, "Cimnastik, çok uzun çalışma saatleri gerektiren bir spor. Günde yaklaşık 7 saat salonda antrenman yapıyoruz. Bu, sevmeden yapılabilecek bir spor değil. Antrenmanlar zorlu geçiyor ama cimnastiği çok seviyorum. Onun için artık zoru da seviyorum." ifadelerini kullandı.



Minik hayranlarının gönderdiği mesajların kendisini motive ettiğini aktaran Tutya, "Minik hayranlarım var. Çok güzel mesajlar alıyorum. Televizyonun karşısında benim hareketlerimi yapmaya çalışıyorlarmış. Burhan Felek'te Gençlik ve Spor Bakanlığının bana tahsis ettiği bir oda var. O odanın kapısına beni örnek alan ve seven sporcuların yazdığı notları yapıştırdık. Her antrenmana geldiğimde mutsuz ve yorgunsam bile motive ve mutlu oluyorum." şeklinde görüş belirtti.



Dünya otori·teleri· i·zlemeye aldı



Dünya jimnastiğinin önemli yayın organlarından "World Gymnastics" internet sitesi, Tutya Yılmaz'ın Rio Olimpiyatları'ndaki performansından övgüyle bahsetti.



World Gymnastics, Rio'da denge aletindeki en iyi 10 performans arasında 17 yaşındaki Tutya'nın serisini 7. sırada gösterdi.



İnternet sitesindeki makalede, "Tutya Yılmaz, belki de Rio'daki en güzel açık tam burgusuyla bizleri büyüledi. Türkiye gibi cimnastikçileriyle ünlü olmayan bir ülkeden gelmesi de en az performansı kadar iyi bir haberdi. Hak etmiş olmasına rağmen finale kalamaması üzücüydü." ifadelerine yer verildi.