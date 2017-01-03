Türk Kadınlar Birliği'nin ülke genelinde yürüttüğü "Tutunduklarımız: İstanbul Sözleşmesi·" projesi Eskişehir'de tanıtıldı.



Proje lideri Sevna Somuncuoğlu, düzenlediği basın toplantısında, 2011'de İstanbul'da imzaya açılan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" (İstanbul Sözleşmesi) 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdiğini anımsattı.



Bu sözleşmenin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıyla ilgili temel ve hukuki güvence özelliği taşıyan en önemli uluslararası belgelerden biri olduğunu anlatan Somuncuoğlu, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık olduğunun bu sözleşmede özellikle vurgulandığını bildirdi.



Türkiye'de kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin arttığını savunan Somuncuoğlu, şunları aktardı:



"Kadına yönelik şiddetle mücadelede İstanbul sözleşmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile ilgili temel ve hukuki güvence özelliği taşıyan en önemli uluslararası belgelerden biridir. Ayrımcılıkla mücadele için Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) tutunacağımız en önemli en önemli belgedir. Türk Kadınlar Birliği olarak İstanbul Sözleşmesi'nin de bize sağladığı güvencenin bilinmesi, yaygınlaştırılması ve kullanılmasının sağlanması konusunda kendimizi sorumlu hissetmekteyiz."