Tütünde Kayıtdışı Satışın Artması İhracat Kontratlarını Zora Sokuyor
Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Noyan Gürel, Türkiye'deki kaçak tütün üretimindeki artışın hem ihracatçıya hem de devlete zarar verdiğini belirterek, bunun önüne geçilmesini istedi.
Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Noyan Gürel, Türkiye'deki kaçak tütün üretimindeki artışın hem ihracatçıya hem de devlete zarar verdiğini belirterek, bunun önüne geçilmesini istedi.
Kaynak: Dunya.com
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