Tütüncü'den Öğrencilere Hediyeli Teşvik

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu'nun başarılı öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.



Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle Osman Gazi Semt Konağı'nda bir araya geldi. Okulun giriş sınavında dereceye giren ilk 50 öğrenciye ve TEOG sınavında en başarılı ilk 10 öğrenciye, okul aile birliği tarafından tablet ve dizüstü bilgisayar gibi hediyeler hazırlandı. Bu öğrencilere Kepez Belediyesi de bisiklet ve kitap hediyesi sundu.



Adım adım ilerleyeceğiz



İmam hatipleri geliştirme noktasında farklı bir heyecan yaşayan okul aile birliği ve eğitimciler ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyetini ifade eden Tütüncü, Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu'nun diğer imam hatip okullarına ilham olacak birçok güzelliği içinde yaşattığını söyledi. Bu okulun öğrencilerine farklı heyecanlı güzel insan olmayı teşvik ettiği belirten Tütüncü, bu başarının adım adım ilerleyeceğine inandığı söyledi.



Belediye imkanlarını eğitime seferber ettik



Tütüncü, belediye olarak imam hatip okullarının gelişmesi, eğitim seviyelerinin yükselmesi için her türlü imkanları sunmaya hazır olduklarının altını çizdi. İmam hatiplerin daha cazip okullar halini alması, altın bir neslin yetişmesi için her türlü fedakarlığı yapacaklarını vurgulayan Tütüncü, "Belediyemizin sahip olduğu bütün imkanlar, aynı zamanda imam hatip camiasının da sahip olduğu imkanlardır. Bu imkanları en iyi şekilde kullanmak, zekice yöntemlerle imam hatip okullarını daha cazip hale getirmek, sizlerin vazifesi. Biz bu konuda sizlerin yanındayız. Sadece imam hatiplerin değil, tüm irfan yuvası okullarımızın yanı başındayız. Her türlü imkanımızı okullarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer biz bulunduğumuz yerleri güzelleştirmeye, ileriye taşıma noktasında bir gayretin içinde olursak, oralarda çok şeyleri değiştirebildiğimizi çok kısa sürede hep birlikte göreceğiz."



Öğrenciler önemsenmeli



Kendisinin birçok imkansızlık içinde imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesinden mezun olduğunu hatırlatan Tütüncü, öğrencilik döneminde en fazla kendilerine önem verilmeye muhtaç olduklarını söyledi. Bulundukları yerde kendilerine değer verildiklerini hissedemedikleri anlatan Tütüncü, "Öğrencilerimiz kendilerin okullarda değerli hissetsinler. Aile birliği, yerel yöneticiler olarak elimizdeki tüm imkanları masa üstüne çıkaralım. Okullarında farklı bir aidiyet duygusu yaşasınlar ki, hem imam hatip okullarının kurumsal anlamdaki kimlikleri güçlenir ve ciddi bir geleneğin oluşmasına katkı sağlar, hem de yavrularımız kendilerini değerli hissettiklerinden dolayı daha başarılı olurlar" diye konuştu.



Gelecek için çalışmak lazım



Öğrencilerin okullarında kendilerini nasıl önemli hissettirmeye baktıklarını belirten Tütüncü, "Dert sahibi olmak lazım, bulunduğumuz noktaları daha iyi noktalara taşımak için gece gündüz onlarla meşgul olmak lazım" dedi.



Bu işin felsefesi var



Yöneticilerin işlerini 'miş' gibi, 'muş' gibi yapmasıyla bir fayda sağlanamayacağını belirten Tütüncü, "Normalde bir belediye başkanı gelir buraya güzel bisiklet, kitap dağıtalım, herkes çok mutlu, herkese selam, yola devam diyebilir. Ama bu bizim bakış açımız bu değil. Ben bir devre bir döneme hep birlikte imza atmak istiyorum. Eğer işin felsefesini iyi kavrayamazsak bu tören, törenlerden bir tören olur. Birkaç kitap, bisiklet denir" şeklinde konuştu.



İmam hatip markasını yüceltiyoruz



Bu törende bir imam hatip markasını yüceltmeye, imam hatipleri kurumsal zeminde eğitim yuvası halini alması için bir tuğla koyduklarını belirten Tütüncü, "Öğrenciler kendilerini değerli hissettikçe mutlu olacaklar ve şehrin sokaklarında kendilerini değerli hissedecekler. Bu okuldaki bin 165 öğrencimizi mutlu kılabilirsek, her gittikleri yerlerde kendilerinden küçük olanlara, 'bizim okulumuzda okumak büyük bir ayrıcalık' diyecek" diye konuştu. - ANTALYA