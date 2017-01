Tütüncü'den Mısır Çarşısı'na Destek

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Mısır Çarşısı esnafına çeşitli kolaylık ve teşvik sağlayan planını anlattı.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Esnaf Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Semt Pazarcıları Odası Başkanı İsmail Öz, Kepez Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Serhat Demir ile mali işlerden sorumlu Kepez Belediyesi Başkanı Ramazan Alanay'ın katılımıyla Mısır Çarşısı esnafıyla buluştu.



Çarşı yönetimi esnaf odasında



Kepez Belediyesi ile Antalya Semt Pazarcıları Odası arasında imzalanan protokolde, çarşı esnafının ilk 5 yılı bedelsiz, sonraki 5 yılı belediyeye kira ödeme kaydıyla 10 yıl kullanım hakkı, odanın eski yönetimine verilmişti. Ancak çeşitli yönetimsel sorunlar nedeniyle kira bedelleri toplanamadı, çarşının ısıtma-soğutma- tadilat, tuvalet gibi gereksinimleri karşılanamadığı için esnafın beklentileri karşılanamadı.



2 milyon 66 bin liralık kira borcu var



İyiye gitmeyen ve birçok sorunun çözüme kavuşturulması gereken çarşının cazibe merkezi olması amacıyla esnaf odaları ile bir araya geldiklerini anlatan Başkan Tütüncü, aldıkları kararı tebliğ etmek için toplandıklarını söyledi. Esnaftan topladıkları kira bedeli olan 2 milyon 66 bin liralık bedelin Antalya Semt Pazarcıları Odası tarafından belediyeye vermesi gerektiğini belirten Tütüncü, "Odanın bu parayı ödeme imkanı yok. Odamızın yeni başkanı Öz, bize gelerek, esnafın birikmiş kira bedelini belediyece toplanmasını ve buna karşılık odanın da çarşı yönetimini belediyeye bırakmasını önerdi. Biz de çarşının tadilatını, ısıtma-soğutma sistemini, tuvaletlerini yapma, yanındaki Belediye Cami'ni restore ederek çarşıyı cazibe noktasına dönüştürmeye karar verdik" dedi.



Çarşıdaki 161 dükkanın işletmecisi var



Bu paranın hepsi dolu gözüken 161 dükkanı kiralayan esnafın kira borcu olduğunun altını çizen Tütüncü, çarşıya yapacakları iyileştirme çalışması ile bedelinin 2 milyon 66 bin liranın çok üzerinde olacağını vurguladı. Belediyenin işleteceği çarşı önünde özellikle Ramazan ayında etkinlikler yaparak Antalyalıların ilgisini çekeceklerini belirten Tütüncü, güvenliği sağlayacaklarını ve düzenli zabıta denetimine tabi tutacaklarını duyurdu.



İyileştirmeye 13 esnaf katıldı



Çarşıdaki bir dükkan işletmecisinin yaklaşık 7 bin 500 lira olan 3 yılı birikmiş kira bedeli kadar olan gecikme zammı ile faizi silerek 15 Ocak'a kadar ödemelerin yapılmasını istediklerini belirten Tütüncü, "Bu önerimize 13 esnaf ödeme yaparak katıldı. Biz esnaf dostu bir belediye olarak, bu konuyu iyi anlatamadığımızı düşündük. Şimdi de 15 Şubat'a kadar ödemenin yapılması karşılığında yine gecikme zammı ile faiz tutarını almama kararı aldık" diye konutu.



İkinci bir inisiyatif gösteriliyor



Çarşı kurulduğundan bu yana ne bir esnaf memnuniyeti, ne de bir yönetim mantığı olduğunu dile getiren Tütüncü, esnaf dostu belediyecilik anlayışı sebebiyle faiz ve gecikme zammını silerek risk aldıklarını söyledi. Kamuyu zarara uğratmaktan dolayı müfettişe ya da mahkemeye tüm meclis üyelerinin hesap verebileceğini anlatan Tütüncü, "Ben her zaman esnafımızın yanında oldum. Hangi inisiyatifi gösterebileceksem gösterdim. Yeri geldi, aldığım riskler nedeniyle bize müfettişe, mahkemeye hesap vermekle tehdit edenler oldu. Ben dinlemedim ve her zaman esnafın yanında oldum. Ben de bir esnaf çocuğum. Biz esnafın ekmeğini büyütmek için çalışmalıyız."



Belediye olarak risk alıyoruz



Belediyenin tüm meclis üyeleri olarak aldıkları bu riske karşılık esnafın da borçlarını ödemelerini istediklerini belirten Tütüncü, "Size 15 Şubat'a kadar daha müddet tanıyacağız. Biriken borçlarınız ödenmezse de biz yine devir işlemlerini yapacağız ve Mısır Çarşısı yönetimine el koyacağız. Yasal olarak tahliye yoluna ilamsız icra yoluyla gitmek durumundayız. Gelin geçmişe yönelik borçlarınız konusunda anlaşalım ve bu cenazeyi kaldıralım" dedi.



Tek isteğimiz borçların ödenmesi



İki Kapılı Han gibi turistin ziyaret ettiği, içine girildiğinde pazarın yüzünün güldüğü bir Mısır Çarşısı yapmak istediklerini belirten Tütüncü, "Siz esnaflarımızdan tek isteğimiz, bu borçları ödemeniz" diye konuştu.



AESOB Başkanı Dere de, geçmişte meclis üyesi olarak birlikte çalıştıkları Tütüncü'nün, bugüne kadar birçok kez esnafın yanında kararlar aldığına şahitlik ettiğini söyledi.



Esnaf iyileştirme istedi



Konuşmaların ardından söz alan esnaflar, geçmiş yönetim tarafından yıllardır mağdur edildiklerini, Tütüncü'nün bu yaklaşımı göstermesinden dolayı duydukları memnuniyetlerini belirttiler. Ancak şu andaki ekonomik daralmadan ve çarşı önündeki ana arterdeki battı-çıktı inşaatından dolayı ziyaretçi sayılarının azalmasından yakınan esnaf, belediyeden 1 yıllık kira almamasını ve kalan borcu da taksitlendirilmesini önerdi.



Ödeme yapılırsa hemen tadilat başlatılacak



Esnafın bu yöndeki taleplerinin artması üzerine esnaf dostu bir yerel yönetim anlayışında olduklarını ve bu anlayışla hareket etmelerinden dolayı faiz silerek risk aldıklarını tekrarlayan Tütüncü, "Daha fazla taksit yapabileceğimizi sanmıyorum. Yapılıp yapılamayacağını araştırması için uzmanlarımıza talimat vereceğim. Ama şunu bilmelisiniz ki, çarşıyı güzelleştirmek için giderler için sizin kira bedelini ödemeniz gerekiyor. Ödeme gecikirse çarşının yenilenmesi de gecikir. Daha fazla size kolaylık sağlayıp sağlayamayacağımızı araştırmasından sonra alacağımız karar, size zabıta ekiplerimiz tarafından tebliğ edilecek. Alacağımız bu karara uymanızı ve bizim de bir an önce bu modernizasyonu yapmak istediğimizi bilmeniz gerekiyor" - ANTALYA