Tütüncü'den Eğitime Destek

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Yeni Mahalle İlkokulu'ndaki anaokuluna park sözü verdi.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Yeni Mahalle İlkokulunu ziyaret etti. Maliyeti yaklaşık 7 milyon lirayı bulan 24 derslikli okulun yapımının yarısını karşılayan işadamı Bolat Yıldırım ve geri kalan yüzde 50'yi tamamlayacak olan Kepez İlçesi Müteahhitler Derneği (KEMDER) Başkanı Süleyman Akbıyık, okul yönetimi, muhtarlar ve öğrenciler tarafından karşılanan Tütüncü, inşaat hakkında bilgi aldı. Ardından okul yararına yapılan kermesi gezen Tütüncü, ikramlardan tattı, veliler ve öğrenciler ile sohbet etti.



Bu rekor kolay kırılmaz



Tütüncü, velilere yeni okul binasının yapılma sürecini anlattı. Salon isteyen öğretmenlere içinde salonu olan yeni okul yapma fikriyle, öğretmenlerin bir an şaşırdığını tebessümle anlatan Tütüncü, "Bu sırada bölge işadamları da yanımızdaydı. Bir birimize baktık, yapabilirmiyiz diye sorduk. Evelallah yaparız dedik. Yapalım kararı aldıktan bir hafta sonra da ilk kazmayı vurduk. Bu hızda Antalya'da yapılan başka okul yok. Bu rekor kolay kırılamayacaktır" diye konuştu.



Her şey çocuklar için



Antalyalı çocukların geleceğini her şeyden öne koyduklarının altını çizen Tütüncü, emeği geçen herkese binlerce kez teşekkür ettiğini dile getirdi. 'Eşek ölür kalır semeri, insan olur kalır eseri' şeklindeki atasözünü hatırlatan Tütüncü, "Bizim de hep birlikte böyle bir eserimiz olsun istiyoruz. Yapımında emeği olanlardan Allah razı olsun. Okulumuzu, mahallemizi çok seviyoruz" dedi.



Park sözünü orada verdi



Kermesi gezerken velilerin kahve ve yanında lokum ikram ettiğini anlatan Tütüncü, "Hazır ağzınız tatlanmışken anaokulumuzun bahçesine bir park dediler. İnşallah en kısa sürede bu park da yapılacak" diyerek park sözü verdi. - ANTALYA