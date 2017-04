Tütüncü, Camilerdeki Çalışmaları İnceledi

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Erenköy ve Elbirlik Camilerini ziyaret etti.



Kepez'deki cami ve okulların daha güzel bir görünüme kavuşması için tüm talepleri geri çevirmeyen Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, bu yöndeki çalışmaları da teftiş ediyor. Bu kapsamda çeşitli çalışmalar yapılan Erenköy ve Elbirlik Camilerini ziyaret eden Başkan Tütüncü, inşaat çalışmalarını inceledi.



Üç farklı camiyi gezdi



Bahçesine 400 metrekare kilit taşı döşenen, bahçesine ağaç ve çiçek dikilen, şadırvanı yenilenen Erenköy Camisi, tuvaleti ve bahçe düzenlemesi yapılan Elbirlik Cami ile Kepez Belediyesi'nin yaptırdığı Çelebi Sultan Mehmed Cami inşaatını gezen Tütüncü, ayrıntılı bilgi aldı.



Estetik için çalışıyoruz



Hem camileri, hem de okulları hayatın merkezi olarak gördüklerini altını çizen Tütüncü, "Camilerimiz ve okullarımız bizim için çok önemli. Her zaman onları destekliyoruz. Bahçe bakımından, binaların tadilatlarına kadar belediyemizi görebilirsiniz. Her zaman oların emrindeyiz. Her yıl onlarca okul ve caminin bahçesini yeniliyoruz, etrafını güzelleştiriyoruz. Kent estetiğine katkı sağlaması için çalışıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA