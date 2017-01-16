Tütüncü, Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni Ziyaret Etti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 21 yıl önce mezun olduğu Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.



Okul Müdürü Mehmet Akif Duman ile süre sohbet eden Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra 6. sınıfı okuduğu dersliği ziyaret etti.



Tütüncü, "Burası 27 yıl evvel, 6. Sınıfta 82 arkadaşımla bir yıl okuduğum 1-K Sınıfı. Bugün o derslikte duvarlara sinmiş hatıralarımızı andık. Şimdi bu sınıflarda 25 Öğrenci mevcudu var. 21 yıl önce mezun olduğum okulum Antalya İmam-Hatip Lisesi'nin her köşesinde unutulmaz hatıralarımız var. Bu ziyaretimizde hatıraları tazeledik" dedi.



Başkan Hakan Tütüncü, bir sınıfı da ziyaret ederek, sohbet ettiği öğrencilere başarılar diledi.



Tütüncü'ye ziyaretinde Kepez Belediye Meclis Üyesi İsa Sarpdağ da eşlik etti. - ANTALYA