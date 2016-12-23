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Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Belgeleri Fiyatı Belirlendi
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Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Belgeleri Fiyatı Belirlendi
23 Aralık 2016 Cuma 09:37
Toptan içki sigara satış belgesi 5 bin lira, sigara perakende satış belgesi 265 lira oldu.
Toptan içki sigara satış belgesi 5 bin lira, sigara perakende satış belgesi 265 lira oldu.
Kaynak:
Dunya.com
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