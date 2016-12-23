Tütün ve Alkol Satış Belge Bedelleri Artırıldı

TAPDK tütün ürünleri ile alkollü içki satış belgelerine yüzde 3.8 zam yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tebliğine göre, en yüksek zam tütün ürünü, alkollü içki ve etil alkol/metanol toptan satış belgeleri bedellerine geldi. Buna göre, 2016 yılında 3 bin 850 lira olan belge bedelleri yüzde 30 artışla 5,000 liraya çıktı.

İLÇELERDE 255 LİRADAN 265 LİRAYA YÜKSELDİ

Tütün ürünü, alkollü içki perakende satış belgeleri için ödenen bedeller; il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 255 liradan 265 liraya, ilçe merkezlerinde 175 liradan 185 liraya, belde veya köy gibi diğer mahallerde 60 liradan 65 liraya yükseltildi.

Tebliğ çerçevesinde açık içki satış belgeleri için il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 1,045 liradan 1,085 liraya, ilçe merkezlerinde ve diğer mahallerde 405 liradan 420 liraya çıkarıldı.