Tütün Ekimi Başladı

Muş'ta, özel firmalarla tütün alım sözleşmesi imzalayan çiftçiler, tütün ekimine başladı.



Bu yıl kota olmadan tütün alımının yapılacağı Muş'ta, çiftçiler tütün ekimine başladı. İlk tohum fidesinin ekildiği merkeze bağlı Harman köyüne giden Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, burada tütün yetiştiricileriyle bir araya geldi. Tarlada tütün tohum fidesi ekimine katılan Şeyhmus Solgun gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk tohum fidesinin ekildiğini söyledi. Kazançlı bir yıl temennisinde bulunan Solgun, geçen yıl tütüne büyük rağbet olduğunu ve bu yıl da aynı rağbeti beklediklerini kaydetti. Geçtiğimiz yıl yapılan 'Uluslararası Tütün Çalıştayı'na dikkat çeken Solgun, "Bu çalıştay sayesinde yurt dışında firmaların dikkatini çekmeye başladık ve geçtiğimiz yıl çiftçinin elinde tütün kalmadı. İnşallah bu sene daha iyi olacak. Birkaç tane firmayı daha ülkemize kazandırmayı düşünüyoruz. Ülkemizin kazanması için elimizden gelen tüm çabaları göstereceğiz. İnşallah seneye Muş'taki tütünlerimizi kurutma fırınlarında yetiştireceğiz. Kurutma fırınlarında tütünlerimizi üreteceğiz ve daha fazla üreticimizin kazanması için makine kimya endüstrisi teknolojisinden ne gerekiyorsa temin edeceğiz" dedi.



Bir kaç gün içerisinde yurtdışına gideceğini ve orada firmalarla görüşüp Türkiye'ye davet edeceğini ifade eden Başkan Solgun, "Gelecek firmalar tütün kurutma konusunu görüşeceğiz. Seneye tütünlerimizi kurutma fırınlarında kurutmamız için çalışmalar yürütüyoruz. İlimiz tütünü kaliteli bir tütün. Yıllar boyunca Muş'un ekonomisi tütün üzerineydi. Muş'un özellikle bu kıraç toprakta tütünü, sulanabilen kesimin tütünleri çok kaliteli ve tek başına içilebilen özelliğe sahip olan tütünlerdir. Bu tütünlerimizin üretimine devam edeceğiz inşallah. Temennimiz ithalatı azaltmak, daha fazla ihracatçı olmak. Tütün, geçen sene tarımın ikinci ihracat kalemi oldu. Bu sene birinci kalem olmayı planlıyoruz. Onun için gayret sarf edip çalışıyoruz. Birçok şirketle görüşmeler yapmaktayız. Kim ne kadar ekmek istiyorsa ekebilir. Yeter ki zaman kaybetmeden bizlere müracaat etsinler. Üretimde herhangi bir kota yok" diye konuştu.



Geçen sene 65 bin üretici ailesinden 82 bin ton tütün elde edildiğini ve bunun da 53 bin tonunun ihraç edildiğini hatırlatan Solgun, "383 milyon dolara karşılık 48 ülkeye ihraç yaptık. Geri kalan 29 bin tonunu ise kendi ülkemiz içinde tütünle uğraşan şirketlere verdik. Temennimiz bu 100 bin ton. İnşallah bu hedefimize ulaşırız ve üretici de rahat eder" ifadelerini kullandı. - MUŞ