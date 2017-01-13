Tutuklu Yakınlarına Eagle'dan "Hz. Hatice" Ile Motivasyon

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuklanan bir kişiye ait telefonda, örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması "Eagle" içeriklerinde yapılan incelemede, örgüt mensubu kadın doktorun sağlık kontrolü için araca bindirildiği sırada yanına oturan Hz. Hatice'nin, kendisine "Efendimiz ve ben sizinle beraberiz. Az kaldı, sabır" dediği notunu paylaştığını belirledi.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan bazı şüphelilerin kullandığı akıllı telefonlar, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından teknik incelemeye alındı.



Örgüt üyelerinden bazılarının telefonunda, Skype görünümlü ikona sahip Eagle uygulamasındaki yazışmalarda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Aralık ayının sonuna kadar tutuklananların yakınlarını motive etmek için cezaevindekilerin hayatlarından memnun olduklarını, sohbet, muhabbet, tesbihat, yeme içme ve voleybol etkinlikleri yaptığından bahsedilen notlar bulundu.



Örgütün memur hazırlama imamı M.G'nin telefonundaki uygulama içeriğinde, 8 Aralık 2016 tarihinde üyelere hitaben, "Bunu sosyal medyada yayabildiğimiz kadar yayalım" başlığıyla paylaştığı masajda, şunlar kaydedildi:



"Eşim cezaevinde 70 gündür tutuklu. Açık görüşte paylaştığı bir hadiseyi nakletmek istiyorum. 8 kişilik bir koğuşta 23 kişi kalıyor. içeride 8 aydan fazla kalan bacılarımız var. Son bir ayda bir doktor ablamız bunalmış ve sıklıkla ağlıyormuş, bu hafta hastaneye gitmiş. Elleri kelepçeli, morali daha da bozulmuş, döndüğünde eşim ablaya nasıl olduğunu sormuş. Abla demiş ki 'Hamd olsun çok iyiyim. Dönüşte araçta yanıma Hz. Hatice Annemiz oturdu, cezaevi gidene kadar elimi hiç bırakmadı. Bana 'Kızım niye bu kadar ağlayıp kendini üzüyorsun, Efendimiz ve biz sizinle beraberiz, az kaldı sabır' demiş."



"Peygamber Efendimiz liste verdi"



Örgütün memur hazırlama imamı M.G. ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğünde ifade veren bazı sanıkların sınavı kazanamayan ve bunun nedenini soran kişiye, "Dün gece Peygamber Efendimizi rüyamda gördüm, bana bir liste verdi, senin ismin yoktu. Dua et bir gün senin de ismini listeye yazsın, benim yapacağım bir şey yok." şeklinde yanıt verdiği bilgisi de yer aldı.