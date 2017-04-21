Tutuklu ve Hükümlülerden Ürün ve El Sanatları Fuarı

Adalet Bakanlığı Ceza ve İnfaz Kurumları'nda yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında hükümlü ile tutuklular tarafından iş yurtlarında hazırlanan ürünlerin yeraldığı, "İstanbul 6.Ürün ve El Sanatları Fuarı" açıldı.



Kadıköy İskele Meydanı'ndaki açılışa, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enes Yavuz Yıldırım, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Erol katıldı. Program İstiklal marşı ve saygı duruşunun ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun'un konuşması ile devam etti.







"CEZAEVLERİ ARKASINDAKİ HAYATIN BU EŞYALARA YANSIDIĞINI GÖRMELERİNİ ARZU EDİYORUZ"



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, "Bu fuarın hayırlı olmasını diliyorum. Ancak tüm İstanbullu hemşerilerimizi cezaevlerindeki el emeği göz nuru ile buluşturmak istedik. Bütün hemşerilerimizi gezmeye davet ediyoruz. Cezaevleri arkasındaki hayatın bu eşyalara yansıdığını görmelerini arzu ediyoruz" diye konuştu.



Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enes Yavuz Yıldırım ise, "Ceza infaz sistemimizin eğitim ve iyileştirme ayağını yani cezaevine giren hükümlü ve tutukluların sosyal hayata daha donanımlı ve hazır bir şekilde dönmelerini için en önemli ayaklarından biri iş ve meslek eğitimi ve üretimi. Bu fuarımızın iş ve meslek eğitimi ürünlerimizin halkla buluşturma için vesile olan bir fuar. Bu fuarda vatandaşlarla beraber bulunmaktan mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.







28 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK



Tespihlerden, taş ve ahşap oymalara, seramik, ayakkabı, tablo, yağ, süt, battaniyeye yüzlerce ürünün bulunduğu stantlara ilgi yoğun oldu. Fuar 28 Nisan'a kadar devam edecek.



- İstanbul