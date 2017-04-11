Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü'nün 6'ncı tiyatro oyunu olan 'Tutuklu Şiirler' adlı oyunun prömiyeri gerçekleştirildi.



Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü, yeni bir tiyatro oyunu ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Tiyatro oyununda, Eskişehirli tiyatroseverler bir sürpriz ile karşılaştı. Gençlik yıllarında Aziz Nesin'in 'Toros Canavarı' isimli tiyatro oyununda yer alan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt da özel tiyatro oyununda yer aldı ve Ataol Behramoğlu'nun "Yunus Gibi" şiirini okudu. Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tiyatro oyununa Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Odunpazarı Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve tiyatroseverler katıldı.



Düşünce özgürlüğü sonsuza kadar devam etmeli



Yönetmenliğini Kıvanç Pehlivanoğlu ve Elçin E. Karaahmet'in yaptığı 'Tutuklu Şiirler'in oyununda Başkan Kazım Kurt'un başarılı performansı seyirciden tam not aldı. Başkan Kurt, oyun sonrası yaptığı konuşmada, "Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum. Oyunu, Türkiye tarihinde, siyasetinde ve edebiyatında nelerle karşılaşıldığını göstermesi konusunda oldukça önemli buluyorum. Benim okuduğum şiir Ataol Behramoğlu'nun 2012 yılında yazdığı bir şiir. Bu şiir önemli bir süreci biriktirip yazılmış bir şiir. Buradan Ataol Behramoğlu'na da saygılarımı gönderiyorum. Türk edebiyatında şiir denildiği zaman hapishanesiz olmadığı da somut bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Bundan sonra şairlerimiz, edebiyatçılarımız ve siyasetçilerimiz hapishanelere girmemeli, düşünce özgürlüğünü sonsuza kadar yaşayabilmelidir" dedi.



'Tutuklu Şiirler'de; Sabahattin Ali, Nazım Hikmet Ran, Ataol Behramoğlu, Atilla İlhan, Can Yücel, Ahmet Arif gibi usta şairlerinin eserlerinden seçmeler, görsel bir şölenle izleyiciler ile buluştu. Cezaevi günleri ve oradan dünyaya uzanan umut seslenişleri 'Tutuklu Şiirler'in ana temasını oluştururken, 'Tutuklu Şiirler'de en ünlü şairlerden ortak noktaları olan cezaevi, haksızlık, hasret ve aşk duygularını bir araya getirdi. - ESKİŞEHİR