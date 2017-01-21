Tutuklu Milletvekili Zeydan Ailesi ile Görüştü

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, eşi Dilşah ve 3 çocuğuyla 1 saat görüştü.



Ankara'da 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan ve Edirne F Tipi yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne gönderilen HDP Hakkari Milletvekili Zeydan, önceki gün ilk kez eşi Dilşah Zeydan ve 3 kız çocuğuyla açık görüşte bir araya geldi.



Milletvekili Zeydan'ın ilk duruşmasının 3 Şubat 2017 tarihinde yapılacağı belirtildi. Duruşmanın, Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinin isteği üzerine güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceği ifade edildi. - EDİRNE