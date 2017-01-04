Tutuklu DEAŞ'lı İncirlik Üssü'ne Saldırı Planlandığını İddia Etti

Irak istihbaratı tarafından tutuklanan bir DEAŞ'lı terörist, örgütün İncirlik Hava Üssü'ne saldırı planlandığını söyledi.

BOMBA ÜRETİMİ EĞİTİMİ ALMIŞ

Irak Savcılığı'nın, tutuklu teröristin ifadesine dayanarak yaptığı açıklamaya göre, terör örgütü kendisini belirli konumları izlemek ve intihar bombacılarıyla bir eylem düzenlemekle görevlendirdi.



Kurdistan24 Televizyonu'nun haberine göre, Mühendsilik eğitimi aldığını belirten tutuklu, eğitimine kısa bir süre Almanya'da devam ettikten sonra Musul'a dönerek DEAŞ'a katıldığını söyledi. İfadesinde, örgüte katılmasının ardından "Geliştirme Kurulu"na alındığını söyleyen terörist, bu süre içinde "yoğun bir bomba üretimi eğitiminden" geçtiğini anlattı.

İNCİRLİK ÜSSÜ'NE SALDIRI PLANI

Haberde, "Örgütten Türkiye sınırlarına girmesi emrini alan militan, emirleri internet üzerinden aldığını itiraf etti. Irak Savcılığı, tutuklunun İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, Irak istihbaratı tarafından yakalandığını ifade etti" denildi.

Yakalanan teröristin DEAŞ'ın İncirlik Üssü'ne saldırı planladığını itiraf ettiği de ortaya çıktı.