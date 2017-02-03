Tutak'ta Elektrik Sorunu Çözülüyor

Ağrı'nın Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat, ilçede yaşanan elektrik kesintilerine çözüm bulunması için çalışma başlattı.



Ağrı Valisi Musa Işın'ın da destek vermesi ile Ağrı Aras EDAŞ ile birlikte Tutak ilçe merkezindeki elektrik problemlerinin giderilmesi için 2017 yılı yatırım programı hazırlandı. Hazırlanan 2017 yılı yatırım programını anlatan Erat, "Tutak ilçe merkezinde bulunan elektrik hatlarında oluşan problem ve arızaların çalışma döneminde yenilenerek, kesinti ve aksaklıklar giderilecek. Yapılan tüm hizmetler Tutak halkının yaşam düzeyini artırmak içindir" dedi. - AĞRI