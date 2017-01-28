Tutak Kaymakamlığı Tarafından Mahsur Kalan Yolculara Yiyecek İkramı Yapıldı

Van-Ağrı karayolu dün gece yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan vatandaşlara, Tutak Kaymakamlığı tarafından yiyecek ikramı yapıldı.



Dün gece geç saatlerde etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı Van-Ağrı karayolunun kapanması sonucu yolda onlarca araç mahsur kaldı. Sabahın erken saatlerinde Karayolları 12. Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 123. Ağrı Şube Şefliği ekipleri ile Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 116. Patnos Şube Şefliği ekipleri, mahsur kalan araç ve vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu yolda 12 saat mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Tutak-Patnos ve Tutak-Ağrı arası yolların açılmasıyla araçlar Tutak Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince takip edildi ve trafik saat 14.30' dan itibaren normale döndü. Tutak Kaymakamlığı tarafından yolda mahsur kalan vatandaşlara yiyecek ikramı yapıldı. Mahsur kalan yolcular ve araç sahipleri ise, Kaymakamlık tarafından kendilerine yapılan ikramlardan dolayı görevlilere teşekkür ettiler. - AĞRI