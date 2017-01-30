Tutak Belediye Başkanı Dbp'li Öztürk Tutuklandı

AĞRI'nın Tutak İlçesi'nde gözaltına alınan DBP'li Belediye Başkanı Fırat Öztürk tutuklandı.



Tutak İlçesinde 23 Ocak günü Jandarma ve polisin şafak vakti yaptığı eş zamanlı operasyonda görevden alınıp yerine kayyum atanan DBP'li Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri tamamlanan Fırat Öztürk çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ağrı M tipi kapalı cezaevine gönderildi.



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