Tut İlçesinde Milli Eğitim Personellerine İş Güvenliği Eğitimi Verildi

Adıyaman'ın Tut ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan personel ve öğretmenlere iş güvenliği eğitimi verildi.



Tut Çok Programlı Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Talip Yücel, öğretmenler ve milli eğitim müdürlüğü çalışanları katıldı.



Eğitim de konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Talip Yücel, "Amacımız çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak iş kazaları ve meslek hastalıklarını asgari düzeye çekerek verimliliği ve üretimi arttırmaktır. Okul ve kurumlarımızın sağlıklı ve güvenli bir hale getirilmesi büyük önem arz etmektedir" cümlelerini kullandı. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde eğitimin çok önemli bir faktör olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı Ali Oruç, "Bu eğitimler işe yeni girişlerde iş yeri değişikliğinde makine ve teçhizat değişikliğinde yeni teknoloji uygulanması halinde yenilenir. Eğitimler çok tehlikeli iş yerlerinde yılda 1 tehlikeli iş yerlerinde yılda 2 biraz tehlikeli iş yerlerinde ise 3 yılda bir tekrarlanır. Eğitim faaliyetlerinde mevzuat yasal hak ve sorumluluklar teknik konular ve sağlıkla ilgili konular gibi eğitim verildi. Eğitim programına katılan personellere katılım belgesi verilecek" dedi. - ADIYAMAN