Tut Elimi Edirne Derneği" Çocukları Gezdirecek

Tut Elimi Edirne Derneği yarıyıl tatilinde çocuklar için gezi düzenleyecek.



Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünün talebi üzerine, devlet koruması altındaki çocuklar için yarıyıl tatilini değerlendirmek için 2 Şubat'ta İstanbul'da gezi programı düzenlenecek.



Çocuklar Esenyurttaki Pelit Çikolata Müzesi'ni ziyaret edip Florya Akvaryumu gezdikten sonra Edirne'ye dönecek.