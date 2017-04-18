Yığılca Belediyesi tarafından geliştirilen "Tut Elimden Bende Varım" Projesi kapsamında yapımı tamamlanan iki satış büfesi hak sahiplerine teslim edildi.



Engellilere yönelik çalışmalar kapsamında yürütülen projede, engellilerin sosyal hayatın içinde bulunmaları ve üretkenliklerine katkı sağlamanın amaçlandığı bildirildi.



Projede ahşaptan yapılan büfeler törenle iki engelli vatandaşa teslim edildi. Törende konuşan Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, belediyenin sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri projeyi tamamladıklarını söyledi.



Yapımı tamamlanan büfeleri hak sahibi engelli vatandaşlara teslim ettiklerini belirten Yiğit, "Bu kardeşlerimizi yeni iş yerleriyle buluşturuyoruz. 'Engelsiz bir hayat' sloganıyla bu kardeşlerimizin hiçbir zorluk yaşamamaları için düzenlemeyi yaptık. Bu iş yerlerine hak kazanan kardeşlerimiz hiçbir maddi yükümlülük altına girmeyecek." dedi.



Konuşmaların sonunda iş yerleri hak sahiplerine teslim edildi.