Tuşmek Projesi Meyvelerini Vermeye Başladı

VAN (İHA) – Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba Meslek Edindirme Kursları (TUŞMEK) projesi kapsamında üretilen halı, kilim ve seccadeleri tüm dünyaya tanıtacaklarını söyledi.



Tuşba Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Dairesi Başkanlığının "Dezavantajlı kişilerin istihdamını geliştirilmesi" programı kapsamında desteklediği Tuşba Meslek Edindirme Kursları (TUŞMEK) projesi ilk meyvelerini vermeye başladı. Proje kapsamında Seyrantepe Mahallesinde bulunan kilim atölyesini ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, göreve geldiklerinde ilçe halkına meslek edindirecekleri yönünde vaatlerinin olduğunu hatırlatarak, "Seçim kampanyamızda Tuşba'da meslek edindirme kursları açacağımızı beyan etmiştik. Bizler göreve geldikten sonra halkımıza verdiğimiz bütün sözleri 3 yılda yerine getirdik. Bugün de TUŞMEK projemizin en önemli atölyelerinden birindeyiz. Burada ürettiğimiz kilimler, halılar ve seccadeler dünyada nam salacak" dedi.



Buradaki kursların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İş-Kur İl Müdürlüğü ile yürütüldüğünü anlatan Özgökçe, burada halı dokumacılığı yapan dezavantajlı kadınların hem meslek edindiklerini hem de aile bütçelerine katkı sağladıklarını ifade etti.



"Tuşba kültürünü yaşatıyor"



Burada üretilen kilim, halı ve seccadeleri belediye olarak alacaklarını anlatan Özgökçe, şöyle devam etti:



"Burada üretilen kilim, halı ve seccadeleri inşallah dünyanın her tarafına yayacağız. Bunu başaracak olan da buradaki kadınlarımızdır. Bizler ayrıca 8 merkez mahallemize de bu kurslarımızı yayarak, özellikle dezavantajlı gruplarımıza burada AŞ kazandıracağız. Ayrıca bu kültürümüzün yaşatılması için tarihi Van evlerimizde de bu kilim ve halıları üretmeyi planlıyoruz. Bu çalışmayı da 'Tuşba Kültürünü Yaşatıyor' sloganı ile yürüteceğiz. Bizler bu kapsamda üretilecek olan kilim, seccade ve halıları belediye olarak alacağız ve bunları kendimiz tanıtacağız. Bir sergi ile de tüm halkımıza bu çalışmalarımızı duyuracağız." - VAN