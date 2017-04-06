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Tusk ve May, Brexit'i Görüştü
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Tusk ve May, Brexit'i Görüştü

AB Konseyi Başkanı Tusk ve İngiltere Başbakanı May, Londra'da Cebelitarık ve Brexit konularını ele aldı.

Tusk ve May, Brexit'i Görüştü

AB Konseyi Başkanı Tusk ve İngiltere Başbakanı May, Londra'da Cebelitarık ve Brexit konularını ele aldı.

Kaynak: Dunya.com

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