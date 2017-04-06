Tusk ve May, Brexit'i Görüştü
AB Konseyi Başkanı Tusk ve İngiltere Başbakanı May, Londra'da Cebelitarık ve Brexit konularını ele aldı.
AB Konseyi Başkanı Tusk ve İngiltere Başbakanı May, Londra'da Cebelitarık ve Brexit konularını ele aldı.
Kaynak: Dunya.com
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