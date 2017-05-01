Tusk'ı Nazi Subayı Gibi Gösteren Polonyalı Diplomat Görevden Alındı

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk'ı Nazi Almanyası'nın SS subayı şeklinde gösteren paylaşım yaptığı iddia edilen ABD fahri konsolosunu görevden aldı.



Polonya resmi haber ajansı PAP'ın bildirdiğine göre, Dışişleri Bakanlığı, Ohio eyaletindeki Akron şehrinde Fahri Konsolos olarak görev yapan Szonert Binienda'nın, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden Tusk'ı, SS Subayı olarak gösteren, dijital olarak değiştirilmiş bir fotoğrafını paylaştığı gerekçesiyle görevden aldı. Diplomat Binienda için nasıl bir işlem yapılacağına, Avustralya'da bulunan Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski dönünce karar verileceği belirtildi.



Binienda, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Tusk'la ilgili hiçbir fotoğraf paylaşımında bulunmadığını ve erişim sağlayamadığı hesabının birileri tarafından ele geçirilmiş olabileceğini belirtti.



Binienda, "Donald Tusk'ı SS olarak gösteren bir fotoğraf hazırlamadım. SS sembolleri ve ideolojisinin, her türlü kullanılmasına ve yaygınlaştırılmasına karşıyım. 'Faşizm' gibi kelimelerin bile siyasi söylem olarak dile getirilmesine hoş bakmıyorum. siyasetçilerimizin Hitler ile kıyaslanmasına karşıyım." ifadelerini kullandı.



Diplomat Binienda, cuma günü, eski gönderileri, medya tarafından resmi açıklama gibi kullanıldığı gerekçesiyle Facebook hesabını kapattığını duyurmuştu.



Binienda, bu göreve iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin (PiS) lideri Jaroslaw Kaczynski tarafından getirilmişti.



AB Konseyi Başkanı Tusk, ülkesi Polonya'da Jaroslaw Kaczynski'nin ikiz kardeşi eski Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski'nin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili "soruşturmada görevini ihmal etmek"le suçlanıyor.



Tusk, 9 Mart'ta birlik üyesi 27 ülkenin desteğiyle yeniden AB Konsey Başkanlığına gelmesine rağmen ülkesinde "istenmeyen adam" ilan edilmiş, başkent Varşova'da protesto gösterileriyle karşılanmıştı.



Eski Polonya Devlet Başkanı Kaczynski'yi taşıyan Tupolev 154 tipi uçak, 10 Nisan 2010'da Rusya'nın Smolensk Havaalanı'na inerken ormanlık alana düşmüş, kazada 95 kişi yaşamını yitirmişti. Polonyalı yetkililer, kazaya yoğun sisin yanı sıra Polonyalı pilotlarla Rus hava trafik kontrolörlerinin hatasının neden olduğunu duyurmuştu.