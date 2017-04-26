Tüsiav'dan Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'a Özel Ödül

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Verimlilik Platformu tarafından düzenlenen Verimlilik Ödül Töreni, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.



Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın da katıldığı gecede; siyaset, sanayi, medya ve iş dünyasından çok sayıda davetli bir araya geldi. TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ve TÜSİAV Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu Tamay'ın ev sahipliğinde düzenlenen gecede; 2017 yılının En Verimli Eğitim Kurumu, En Verimli Sivil Toplum Kuruluşu, En Verimli Sağlık Kuruluşu, En Verimli İş Adamı ve İş Kadını, En Verimli Erkek ve Kadın İşçi ödülleri dağıtıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da 'Veli Sarıtoprak Özel Ödülü'ne layık görülen isim oldu.



Ödülünü alan Başkan Yaşar "Verimlilik önemli. Artık ülkeler de şirketler de aileler de kaynakları zor buluyor. Kaynaklarını verimli kullanan devletler, şirketler, hatta belediyeler ayakta kalacaktır. Yenimahalle'de her vatandaşımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir kenti oluşturmak için 8 senedir durmadan çalışıyoruz. Her kuruşu harcarken halkın menfaatini düşündüm. Buna büyük özen gösteriyorum. Tüm yönetenler buna özen gösterirse, kaynağı verimli kullanırsa Türkiye'nin kaynaklarının da herkese yeteceğine yürekten inanıyorum" dedi.



Yaşar gecede "En Verimli Eğitim Kurumu" ödülüne layık görülen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'e TÜSİAV adına ödülünü verdi. - ANKARA