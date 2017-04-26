Tüsiad: Türkiye'nin Denetim Sürecine Alınması Çok Olumsuz

TÜSİAD, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'nin "2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili karar tasarısı"nı onaylanmasını "çok olumsuz" olarak değerlendirdi.



TÜSİAD'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'ndaki "Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi" konulu oturumda yapılan oylamadan Türkiye'nin "2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili karar tasarısının" onaylanması kararının çıktığı hatırlatıldı.



Bu kararın "çok olumsuz bir gelişme" olarak değerlendirildiği TÜSİAD açıklamasında, Avrupa standartlarında bir demokrasi, özgürlükler toplumu ve hukuk devleti olmanın Türkiye'nin en önemli küresel rekabet gücü kaynağı olduğu ve bu konumun özenle korunması gerektiği vurgulandı.



Açıklamada, AKPM'nin 35 maddeden oluşan önerilerle ilgili olarak, teröre karşı haklı bir mücadele vermekte olan Türkiye makamları ile uzun ve kapsamlı bir istişarede ve nitelikli bir iletişimde bulunmasının daha doğru olacağından söz edilerek şöyle denildi:



"Türkiye 2004 yılında, o dönemdeki hükümetlerin vizyon ve emeği sayesinde Avrupa Konseyi denetim sürecinden çıkmış ve akabinde de AB Komisyonu tarafından 'Kopenhag siyasal kriterlerine uyan ülke' olarak tanınmıştır.



"Bu sayede Türkiye'nin AB katılım süreci başlarken aynı zamanda ülkemiz, dış politikadan ekonomik ilişkilere ve sosyal kalkınmaya her alanda büyük atılımlar başarmıştır.



"Milli menfaatlerimiz açısından temel alanlar olarak gördüğümüz demokratik reformlar ve AB sürecimiz için TBMM ve hükümetimizin atacağı adımları bu anlayış çerçevesinde destekliyoruz." - İstanbul