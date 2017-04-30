Tüsiad'tan 1 Mayıs Mesajı

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Bilecik, mesajında, emeğin istisnasız karşılık bulması ve kapsayıcı sosyal haklarla teminat altında olmasının çağdaş bir demokrasi ve müreffeh bir toplum anlayışının temel koşulları olduğunu belirtti.



Toplumun tüm çalışan kesimleriyle güçlü diyalog, kişisel ve mesleki gelişimi destekleyen iş koşullarının, çalışan sağlığı ve iş güvenliğinin temelini oluşturduğu çağdaş çalışma anlayışının yanı sıra huzurlu ve özgür bir toplumun en önemli ölçütü olduğunu vurgulayan Bilecik, "Ülkemizin iş gücü ve çalışma ortamına ilişkin politikaların devlet, çalışan ve işveren temsilcileri nezdinde tam bir iş birliği içerisinde ele alınması, ekonomik büyüme, işsizlik ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele, kadın istihdamının artışı ve çalışma standartlarının iyileştirilmesi alanlarında kapsamlı ilerlemeler sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.



Bilecik, şunları kaydetti:



"Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan dijital dönüşüm ve yeni sanayi devrimi, çalışma anlayışını da kökten değiştirmektedir. Bu değişim ikliminde temennimiz, çalışma ortamının tüm sosyal paydaşların katılımıyla, yeni dönemin ihtiyaç ve koşullarına uygun olacak şekilde kapsamlı bir şekilde ele alınması ve değerlendirilmesidir. Ülkemiz, özellikle Avrupa Birliği'ne uyum süreci kapsamında, sosyal politikalar ve çalışma ortamı açısından önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Söz konusu dönemde atılan olumlu adımların sürekliliğinin sağlanması, uluslararası rekabetin ve milli menfaatlerimizin bir gereğidir. Bu çerçevede ilgili mevzuat uyumu başlıklarında ilerlemek, çalışma dünyamız ve toplumsal refahımız açısından çok olumlu etkiler yaratacaktır.

TÜSİAD olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlar, 1 Mayıs'ın coşku, özgürlük ve güven içinde geçmesini dileriz."