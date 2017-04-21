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Tüsiad Körfez Ülkelerini Mercek Altına Aldı
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Tüsiad Körfez Ülkelerini Mercek Altına Aldı

Körfez ülkeleriyle ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla "Körfez Ülkeleri Ağı" oluşturuldu.

Tüsiad Körfez Ülkelerini Mercek Altına Aldı

Körfez ülkeleriyle ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla "Körfez Ülkeleri Ağı" oluşturuldu.

Kaynak: Dunya.com

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