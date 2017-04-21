Tüsiad Körfez Ülkelerini Mercek Altına Aldı
Körfez ülkeleriyle ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla "Körfez Ülkeleri Ağı" oluşturuldu.
Körfez ülkeleriyle ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla "Körfez Ülkeleri Ağı" oluşturuldu.
Kaynak: Dunya.com
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