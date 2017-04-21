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Tüsiad Körfez Ülkelerini Mercek Altına Aldı
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Tüsiad Körfez Ülkelerini Mercek Altına Aldı

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğince (TÜSİAD), Körfez ülkeleriyle (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla "Körfez Ülkeleri Ağı" kuruldu.

Tüsiad Körfez Ülkelerini Mercek Altına Aldı

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğince (TÜSİAD), Körfez ülkeleriyle (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla "Körfez Ülkeleri Ağı" kuruldu.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, derneğin "Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası" bünyesinde, Körfez ülkeleriyle ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi hedefiyle kurulan "Körfez Ülkeleri Ağı"nın ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, birçok sektörden, Körfez ülkeleriyle ilişki içindeki şirketlerin temsilcileri bir araya geldi ve bölgeyle ekonomik ilişkilere dair deneyimler paylaşıldı.

Körfez ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin güncel durumuna yönelik değerlendirmenin ardından, mevcut ilişkilerin geliştirilebilmesi için kurulan ağ kapsamında yapılabilecekler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu ve öneriler ele alındı.

Toplantıda dile getirilen görüş ve değerlendirmeler önceliklendirildikten sonra, "Körfez Ülkeleri Ağı"nın 2017 yılı programı oluşturulacak.

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