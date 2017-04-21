Tüsiad 'Körfez Ülkeleri Network' İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

TÜSİAD, Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası bünyesinde Körfez ülkeleri (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi amacı ile kurulan 'Körfez Ülkeleri Network'ün, ilk toplantısını gerçekleştirdiğini duyurdu.



Türkiye Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası bünyesinde Körfez ülkeleri (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi amacı ile kurulan 'Körfez Ülkeleri Network'ün, ilk toplantısının yapıldığını açıkladı. Dernekten yapılan açıklamada, TÜSİAD üyesi Bilgün Gürkan'nın başkanlığını üstlendiği Network'ün ilk toplantısında, birçok sektörde Körfez ülkeleriyle ilişki içinde bulunan şirketlerin temsilcilerinin bir araya geldiği ve bölgeyle ekonomik ilişkilerine dair deneyimlerini paylaşma fırsatı bulduğu bildirildi. Körfez ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin güncel durumuna ilişkin yapılan değerlendirmeden sonra, mevcut ilişkilerin geliştirilerek potansiyeline erişmesi için Network kapsamında yapılabilecekler üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu ve önerilerin ele alındığı belirtildi. Ayrıca toplantıda dile getirilen görüş ve değerlendirmeler önceliklendirildikten sonra Network'ün 2017 yılı programının oluşturulacağı ifade edildi. - İSTANBUL