Tüsiad Körfez Ülkeleri Ağı Kurdu

TÜSİAD Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası bünyesinde Körfez ülkeleri (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizin güçlendirilmesi amacı ile kurulan "Körfez Ülkeleri Network"'ü, ilk toplantısını 21 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirdi.



TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD üyesi Bilgün Gürkan'ın başkanlığını üstlendiği Network'ün ilk toplantısında, birçok sektörde Körfez ülkeleriyle ilişki içinde bulunan şirketlerin temsilcileri bir araya geldi ve bölgeyle ekonomik ilişkilerine dair deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu.



Körfez ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin güncel durumuna ilişkin yapılan değerlendirmeden sonra, mevcut ilişkilerin geliştirilerek potansiyeline erişmesi için Network kapsamında yapılabilecekler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu ve öneriler ele alındı.



Toplantıda dile getirilen görüş ve değerlendirmeler önceliklendirildikten sonra Network'ün 2017 yılı programı oluşturulacak. - İstanbul